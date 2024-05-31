Россияне активизировались возле Липцев Харьковской области, - Генштаб

Российские оккупанты активизировали боевые действия в районе села Липцы Харьковской области. Там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, всего на линии фронта за сутки зафиксировали 62 боевых столкновения. Самая напряженная ситуация - на Покровском направлении.

Обстрелы

В Генштабе рассказали, что российские террористы продолжают вести обстрелы со своей территории по приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Артиллерийские обстрелы с территории РФ были совершены по украинским населенным пунктам Шалимовка, Водологи и Барышевка.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там идет боестолкновение. Вражеские войска нанесли удары КАБами по ряду населенных пунктов региона.

На Купянском направлении оккупанты нарастили количество боевых столкновений до семи. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отразили.

Бои продолжаются вблизи Петропавловки и Берестового, а также Новоегоровки при поддержке авиации, где были сброшены два КАБа.

На Лиманском направлении враг попытался штурмовать украинские позиции в районе Терн. Успеха не имел. Ситуация контролируется.

На Северском направлении с начала суток Силы обороны отразили уже пять атак. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении противник атакует при поддержке авиации. В районе Дружбы нанесен удар 26 неуправляемыми авиационными ракетами.

Всего с начала суток на этом направлении произошло уже 5 боевых столкновений. Пока одно еще продолжается вблизи Андреевки.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину вражеских атак наши защитники успешно отбили.

Сейчас ведутся бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлового и Евгеньевки.

На Кураховском направлении количество штурмовых действий агрессора выросло до четырех. Две атаки наши воины отбили, продолжаются бои вблизи Новомихайловки.

На Времовском направлении противник уже трижды атаковал с начала суток. Нанес удар управляемой авиационной бомбой в районе Старомайорского. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отразили.

На Ореховском направлении к трем штурмовым действиям оккупантов добавилось еще одно вблизи Новоданиловки. Успеха враг не имел.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отражены четыре вражеских штурма.