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США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием. У Зеленского указали на важный нюанс

Киев, Пятница 31 мая 2024 11:34
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США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием. У Зеленского указали на важный нюанс Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила от США разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Но США установили ограничения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает The Guardian, это решение позволяет Украине использовать предоставившие США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

По словам пресс-секретаря президента, Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Также ранее журналист "Голос Америки" Остап Ярыш со ссылкой официального представителя США сообщил, что президент Джо Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина может использовать предоставленное оружие для ответных ударов по позициям России, откуда готовятся атаки на Харьковскую область.

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