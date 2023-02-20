США выделяют Украине военный пакет на 460 млн долларов: что туда войдет
Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач/РБК-Украина)
Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 460 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Согласно данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS
- снаряды для 155-мм артиллерии
- снаряды для 120-мм минометов
- 4 радара воздушного наблюдения
- противотанковые системы Javelin
- около 2 000 противотанковых ракет
- 4 машины группы огневой поддержки пехоты Bradley
- 2 тактических ремонтных транспортных средства
- противопехотные боеприпасы Claymore
- тактические системы безопасной связи
- приборы ночного видения
- запасные части и другое оборудование
Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.
Напомним, предыдущий американский военный пакет на 2,2 млрд долларов для Украины включал боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, зенитки, средства ПВО Hawk и другие средства.
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