Россияне обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины: поврежден дом, есть раненые

По данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой - поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 19 февраля, в 18:20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской общины повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

"Жители дома получили легкие ранения", – рассказал он.

Также, по словам Кима, вечером, 19 февраля, в 18:27 и 18:43 под артиллерийскими ударами была акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины.

"Пострадавших нет", - добавил глава региона, уточнив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Напомним, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.