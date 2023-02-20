Россияне обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины: поврежден дом, есть раненые
По данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой - поврежден дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, вчера, 19 февраля, в 18:20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской общины повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
"Жители дома получили легкие ранения", – рассказал он.
Также, по словам Кима, вечером, 19 февраля, в 18:27 и 18:43 под артиллерийскими ударами была акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины.
"Пострадавших нет", - добавил глава региона, уточнив, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как сообщалось, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.
Напомним, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.
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