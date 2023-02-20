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Португалия готова отправить танки Leopard 2 в Украину в следующем месяце

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Понедельник 20 февраля 2023 22:15
Португалия готова отправить танки Leopard 2 в Украину в следующем месяце Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 уже в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Португалии, которое приводит CNN.

"Решение было принято в рамках текущих контактов с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

А значит, три боевых танка Leopard 2A6 доставят в Украину уже в марте.

CNN отмечает, что несколько стран предложили передать современные танки в Украину, хотя не все подтвердили, какое количество они планируют прислать.

"Большинство юга и востока Украины, где происходят многие жестокие сражения, являются идеальной областью для комбинаций современных западных танков и бронетанковых транспортных средств, чтобы вести контратаку", - добавили журналисты.

Кроме того, Leopard 2, Abrams и Challenger 2 имеют большие пулеметы, уничтожающие пехоту на открытых локациях. Еще одним преимуществом Leopard 2, которые Португалия среди других стран планирует отправить, является наличие боеприпасов для 120 мм пушки в армиях стран-членов НАТО.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщал, что его страна отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит их в Украину.

До этого сообщалось, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении вышедших из строя деталей, необходимых для ремонта танков Leopard 2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

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