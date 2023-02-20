Поселились "аисты": одесским разведчикам передали украинские БПЛА (фото)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Вооруженных сил Украины.

"Знакомьтесь, это беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Он называется "Лелека-100". Комплекс состоит из двух самолетов с наземными станциями, дневной и ночной оптикой, запчастей, инструментов и расходников", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что "птичка" способна подняться в воздух на 2 километра, проводить разведку и корректировать огонь на глубину до 50 километров. В то же время БПЛА работает в любое время суток.

"Что касается данного комплекса, то в ближайшее время он приступит к работе и будет находить с неба враждебные позиции, передавать информацию прямо с поля боя. А дальше уже очередь за другими подразделениями, которые охотно будут уничтожать оккупантов, заблудившихся на украинской земле", - пишет пресс-служба.

Фото: украинские военные из БПЛА "Аист-100" (facebook.com/35obrmp)