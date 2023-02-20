Кулеба: сейчас есть четкое ощущение подготовки Украины к большой битве
Украина в данный момент готовится к большой битве на дипломатическом и военном фронтах. Поэтому сейчас необходима максимальная поддержка нашей страны со стороны союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
Министр рассказал, что встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.
"Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия уже начала свое новое наступление в Украине, атаки врага наблюдаются на нескольких направлениях.
Также мы писали, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес высмеял новое наступление россиян, поскольку они продвигаются на метры ценой тысяч жизней.
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