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Украина хочет получить новую программу от МВФ: детали

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 19:35
Украина хочет получить новую программу от МВФ: детали Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерия Полищук

Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Во время встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой Шмыгаль обсудил механизмы финансовой поддержки Украины.

"Мы достигли успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на запуск новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов", - заявил он.

По его словам, программа с МВФ будет состоять из двух частей:

  • немедленная финансовая поддержка Украины;
  • поддержка структурных реформ, способствующих восстановлению.

Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мера призвал МВФ выделить 15 млрд евро в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что МВФ завершит подготовку программы поддержки Украины. На данном этапе работы над ним - план должен быть одобрен руководством Фонда.

Кроме того, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

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