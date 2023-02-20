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Шквалы, гололед и осадки, но до +12. Синоптики рассказали о погоде на завтра

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 14:23
Шквалы, гололед и осадки, но до +12. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине завтра, 21 февраля, на востоке и северо-востоке ожидается дождь со снегом, шквальный ветер, гололед. Но на западе и юге термометры покажут до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. Дождь ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом.

Ветер и гололедица

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°.

Шквалы, гололед и осадки, но до +12. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, погода в Украине в ближайшее время ухудшится. Сегодня ожидается шквальный ветер почти по всей стране.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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