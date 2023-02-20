В Турции в результате новых землетрясений пострадали восемь человек

В Турции в результате серии сильных землетрясений, которые произошли сегодня, пострадали по меньшей мере восемь человек. Они госпитализированы.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы знаем, что это землетрясение было независимым землетрясением. В настоящее время после землетрясения магнитудой 6,4 произошло около 20 афтершоков. У нас 8 раненых", - заявил он.

Согласно информации AFAD, землетрясение магнитудой 6,4 произошло с эпицентром в заливе Хатай. Глубина землетрясения составила 16,74 километра.

После этого произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, на этот раз в районе Самандаг в Хатае. Глубина землетрясения силой 5,8 балла составила 7 километров.

Спасатели исследуют, есть ли те, кто находятся под завалами после сильных землетрясений.

Напомним, 19 февраля, стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля, превысило 40 тысяч человек.

Кроме того, 18 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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