В Турции в результате новых землетрясений пострадали восемь человек
В Турции в результате серии сильных землетрясений, которые произошли сегодня, пострадали по меньшей мере восемь человек. Они госпитализированы.
Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы знаем, что это землетрясение было независимым землетрясением. В настоящее время после землетрясения магнитудой 6,4 произошло около 20 афтершоков. У нас 8 раненых", - заявил он.
Согласно информации AFAD, землетрясение магнитудой 6,4 произошло с эпицентром в заливе Хатай. Глубина землетрясения составила 16,74 километра.
После этого произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, на этот раз в районе Самандаг в Хатае. Глубина землетрясения силой 5,8 балла составила 7 километров.
Спасатели исследуют, есть ли те, кто находятся под завалами после сильных землетрясений.
Напомним, 19 февраля, стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля, превысило 40 тысяч человек.
Кроме того, 18 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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