Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Зеленский отметил, что визит Байдена важен для Украины и украинцев.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, как Джо Байден и Владимир Зеленский чтят память Героев Небесной Сотни в столице Украины.

Детальнее о визите американского президента в Украину - в материале РБК-Украина.

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