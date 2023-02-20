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Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 12:12
Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев Фото: американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит американского лидера Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Зеленский отметил, что визит Байдена важен для Украины и украинцев.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, как Джо Байден и Владимир Зеленский чтят память Героев Небесной Сотни в столице Украины.

Детальнее о визите американского президента в Украину - в материале РБК-Украина.

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