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Резников рассказал, какие танки получит ВСУ

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 18:47
Резников рассказал, какие танки получит ВСУ Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные получат в свое распоряжение как минимум два танковых батальона Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на брифинге в понедельник, 20 февраля.

По его словам, также Вооруженным силам Украины будет передано 7 или 8 батальонов Leopard 1. Кроме этого, Украина получит Challenger 2, Abrams и AMX-10.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", - сказал Резников.

Кроме того, он выразил надежду, что Украина получит танки Leopard 2 до апреля 2023 года. Однако это будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.

Напомним, 14 февраля состоялась девятая встреча "Рамштайна". Тогда глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам "Рамштайна" Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

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