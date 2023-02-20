БАЙДЕН ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.

13:00. Байден рассказал о первом разговоре с Зеленским в начале войны

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", - вспоминает президент США.

По его словам, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но через год - Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", - добавил Байден.

12:54. Результат встречи с Байденом отразится на поле боя, - Зеленский

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и остальных стран-союзников.

"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими, их результаты обязательно повлияют на поле боя", - заявил Зеленский.

12:52. Байден назвал свой визит подтверждением приверженности демократии и Украине

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил американский лидер.

12:42. Байден приехал в Киев поездом, - The New York Times

По информации издания, американский лидер прибыл в Польшу, откуда и отправился в украинскую столицу поездом.

"Президент Байден совершил поездку на поезде от границы с Польшей, демонстрируя решимость его администрации накануне вторжения России в Украину", - пишет газета.

12:40. Байден назвал цель Путина в войне с Украиной

По словам президента США, предстоят еще тяжелые дни, недели и годы, а цель Путина - "стереть Украину с карты".

По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, а российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и понесут тяжелые человеческие потери, а многие едут и не вернутся, потому что не видят в России будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США и добавил, что ранее Украина была слабой, а Запад разделен, и на этом основывался расчет Путина.

12:35. Вместе с Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности Салливан

Глава ОП Андрей Ермак поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым Киев совместно работал, в том числе и за вопросом визита американского лидера.

"Поверьте, визит Джо Байдена - стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - написал Ермак.

12:25. Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем, - Байден

Президент США заявил, что война в Украине стала крупнейшим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века, но нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы.

По словам Байдена, большим вызовом американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана по всему миру, куда входит более 50 стран", - говорит Байден.

12:22. США обещают новые санкции против России.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", - заявил Джо Байден.

12:20. Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов

По словам американского президента, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал американский лидер.

Байден также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

12:18. Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия

Как передают СМИ, лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.

12:05. Зеленский подтвердил визит Байдена в столицу

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит - это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал украинский президент и опубликовал фото.

Обновлено 11:51. Между тем, в сети распространяют видео, где Байден идет по одной из улиц столицы.

Сообщается, что американский лидер почтил память погибших Героев Украины вместе с президентом Зеленским на Михайловской площади. Все это под звуки сирены.

Обновлено 11:51. Между тем, в сети распространяют видео, где Байден идет по одной из улиц столицы.

Обновлено 11:48. Журналист Bild опроверг информацию о визите Байдена в Киев

Юлиан Репке написал, что достоверность прибытия президента США Джо Байдена в Киев неизвестна, и это его "личное мнение".

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"Байден в Киеве. Город, который должен быть под контролем России 360 дней. Каков сильный знак диктатору Путину", - сообщил журналист.

Отметим, что официального подтверждения этой информации со стороны Украины или США пока нет.

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Этот визит в Украину стал первым для Байдена в качестве президента. Однако стоит отметить, что Байден шесть раз приезжал в Украину, когда занимал должность вице-президента США: в июле 2009-го, марте, июне и ноябре 2014-го, декабре 2015-го, январе 2017-го.

Центр Киева перекрыли

Напомним, что с самого утра в Киеве сегодня перекрыли центр города для автомобилей. В частности, сообщалось о перекрытии движения транспорта на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту, а также вблизи посольства США.

Как сообщили впоследствии в сети и СМИ, это связано с приездом официальных иностранных делегаций ко Дню чествования Героев Небесной Сотни.

Между тем, в МИД Украины заявили, что ожидают кого-то из "главных" западных партнеров Украины. В сети же до этого были опубликованы кадры с передвигавшимся по столице кортежем.

Европейская поездка Байдена

Байден решил посетить Европу в канун годовщины варварского полномасштабного вторжения России на территорию Украины в начале февраля. Планировалось, что он посетит Польшу, где встретится с польским лидером Анджеем Дудой, а также примет участие в заседании Бухарестской девятки.

Кроме того, Байден должен выступить в Варшаве с заявлением, которое посвятит годовщине вторжения РФ в Украину. В частности, в своем заявлении американский лидер намерен послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину и народу России.

Слухи о встрече с Зеленским

Еще 15 февраля польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило со ссылкой на источники, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. Однако ни Белый дом, ни Офис президента Украины эту информацию не подтвердили.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби исключал, что Байден во время поездки в Польшу может посетить Украину или другую страну.