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Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 09:15
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Союзники пообещали увеличить количество ПВО для Украины, которые значительно усилит защиту нашего неба. Но какие именно это будут системы - партнеры объявят об этом сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в интервью изданию Бабель.

"Партнеры обязались по увеличению количества систем ПВО - тех, которые уже есть, но их будет больше вместе с ракетами. Из уважения к партнерам я не называю, каких именно, потому что они хотят сами рассказать. Я могу сказать, что это существенно повысит уровень защиты нашего неба", - говорит Резников.

По его словам, уже шла речь переговорами с союзниками касательно тех систем, которые в Украине не работают, но украинцы на них учатся, поэтому "финализируются технические решения".

"Возможно, до 24 февраля партнеры сделают определенные объявления", – отметил Резников.

Напомним, недавно в Германии заявили о скором продвижении обучения украинцев на Patriot.

В Италии подтвердили намерение передать Украине системы ПВО SAMP-T вместе с Францией. Военные уже отправились на обучение и должны вернуться в Украину вместе с системами ПВО.

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