Игнат об авиации РФ: скопления не наблюдается, подтянуть ее к границам невозможно

Скопления российской авиации у границ с Украиной не наблюдается. Россия не может подтянуть авиацию к границам, потому что для этого нужны аэродромы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

Он объяснил, что Россия еще до начала полномасштабного вторжения накапливала авиацию на аэродромах. Сейчас количество самолетов и вертолетов не изменилось.

"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом", - сказал Игнат.

По словам спикера, несмотря на то, что защитники уничтожили почти 300 самолетов и 300 вертолетов врага, РФ может восполнять потери. В то же время он отмечает, что Украина уничтожила много новейших образцов российской авиации. Речь идет о самолетах, Су-24, Су-25, Су-30 и Су-35, а также вертолет К-52.

Игнат добавил, что подтянуть авиацию ближе к границам и фронту Россия не может из-за отсутствия аэродромов.

"Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они были, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники и угрозах, которые могут возникать", - подчеркнул спикер.

Напомним, издание Financial Times сообщило со ссылкой на западную разведку, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Позже Юрий Игнат опроверг информацию о якобы взимании российской авиации до границ с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.