В Авдеевку перебросили подкрепление, а Германия передаст помощь ВСУ: новости за 15 февраля

Война России против Украины: последние новости

Третья штурмовая бригада срочно переброшена в Авдеевку

Третья отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

"Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад", - говорится в сообщении.

При этом ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, сообщили в бригаде.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", - сказал командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. "В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства", - говорится в сообщении.

Генинспектор бундесвера пообещал Сырскому помощь Украине на 100 млн евро: что в нее войдет

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

По его словам, Бройер посетил Украину на прошлой неделе и встретился с Сырским.

Борис Писториус назвал связь с Сырским очень важным контактом.

"В общем, мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", - заявил он.

Писториус подчеркнул, что Бройер смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку в размере более 100 миллионов евро.

В число помощи войдет:

Противоминные машины с защитой от засад (MRV);

Бомбы для вооружения маленьких беспилотников;

77 грузовых автомобилей MULTI 1A1;

Медицинские принадлежности;

Комплект запасных частей для различных систем вооружения.

Официально. Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию.

"16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.

При этом 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Ситуация критическая. Авдеевку могут оккупировать из-за нехватки артснарядов в ВСУ, - Белый дом

Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск нет достаточно артиллерийских снарядов. Конгрессу США следует быстро одобрить новую помощь для Украины.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что на востоке Украины бои являются невероятно интенсивными. В частности, это касается ситуации вокруг Авдеевки.

"К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация является критической. Россияне продолжают давить на украинские позиции ежедневно. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы", - отметил Кирби.

Чиновник напомнил, что поскольку Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.

"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", - добавил Кирби.

Умеров рассказал, чем важен общий тренировочный центр НАТО и Украины

Создание совместного центра обучения Украины и НАТО поможет разрабатывать новые технологические подходы и подготовку к предстоящим угрозам.

"Украина и НАТО бок о бок будут совершенствовать систему подготовки кадров", - написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его мнению, создание такого центра является одним из главных достижений второго заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.

"Для нас JATEC - это разработка новых технологических подходов к подготовке к будущим угрозам. Я хотел бы выразить глубокую благодарность всем, кто принимал участие в подготовке, особенно Международному секретариату НАТО, Польше и Германии", - заявил министр.

Умеров отметил, что Украина и страны НАТО должны сосредоточиться на развитии долгосрочного оборонного потенциала и устойчивого ОПК.

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Он вступит в силу через полгода после обнародования.

Вечером четверга, 15 февраля, информация о том, что президент подписал закон появилась в карточке законопроекта.

Данный закон поможет регулировать оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности в Украине. Он поможет упростить медицинское использование лекарств, в состав которых входит каннабис.

Законопроектом предусмотрено:

распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством;

производство лекарства будет контролироваться на всех этапах;

выращивать каннабис смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции;

каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку для того, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Группа стран НАТО планирует передать Украине миллион дронов, - Столтенберг

Группа стран Североатлантического альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что сегодня, 15 февраля, состоялось очередное заседание Совета Украина-НАТО. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о ситуации на фронте, а страны НАТО подчеркнули важность дальнейшей поддержки.

Также Столтенберг отметил, что за последние несколько дней союзники, в том числе Канада, Финляндия и Норвегия, анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, в которые входит оборудование и запасные части для F-16, а также средства противовоздушной обороны.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев", - добавил генсек.

Украина хочет в будущем покупать турецкие истребители пятого поколения, – посол

Украина в будущем хочет покупать турецкие истребители пятого поколения KAAN и уже знает, где их использовать.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что это не новая идея, переговоры начались еще до войны. В Украине есть несколько компаний с разным опытом в проектировании двигателей.

Также Боднар уточнил, что есть своего рода консорциум украинских компаний, который конкурирует за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями.

"Однако у Украины есть опыт и хороший партнерский лейбл, и мы можем быстро произвести технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета. Создание такого проекта также принесет значительную пользу турецкой стороне. Потому что иметь собственное производство, основанное на новых технологиях, - это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и в конкурентоспособности на рынках", - сказал посол.

Боднар добавил, что у KAAN есть полный потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, и это история будущего.

"Итак, как мы уже говорили, если нам удастся добиться успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы будем одними из самых сильных в регионе", - добавил он.

Также журналист уточнил, будет ли Украина покупать KAAN в будущем. Посол ответил, что Украина не только купит, но и будет пользоваться им.

"Мы также знаем, где его использовать", - подытожил он.

Призывала захватить Украину. СБУ объявила подозрение Таисии Повалий

СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. Певица призвала захватить всю Украину.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессора, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль.

"Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборационистка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев", - добавили в СБУ.

В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Ее пригласил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник.