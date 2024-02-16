В Авдіївку перекинули підкріплення, а Німеччина передасть допомогу ЗСУ: новини за 15 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Третя штурмова бригада терміново перекинута в Авдіївку

Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

"Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - сказав командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. "Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

Генінспектор бундесверу пообіцяв Сирському допомогу Україні на 100 млн євро: що до неї увійде

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.

За його словами, Бройєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з Сирським.

Борис Пісторіус назвав зв'язок із Сирським дуже важливим контактом.

"Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні", - заявив він.

Пісторіус підкреслив, що Бройєр зміг пообіцяти своєму українському колезі короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.

До числа допомоги увійде:

Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

Бомби для озброєння малих безпілотників;

77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;

Медичне приладдя;

Комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Офіційно. Зеленський відвідає Німеччину та Францію 16 і 17 лютого

Президент України Володимир Зеленський 16 і 17 лютого відвідає Німеччину і Францію.

"16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

При цьому 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Ситуація є критичною. Авдіївку можуть окупувати через брак артснарядів у ЗСУ, - Білий дім

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають достатньо артилерійських снарядів. Конгресу США потрібно швидко схвалити нову допомогу для України.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

"На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - зазначив Кірбі.

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

"Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", - додав Кірбі.

Умєров розповів, чим важливий спільний тренувальний центр НАТО та України

Створення спільного центру навчання України та НАТО допоможе розробляти нові технологічні підходи та підготовку до майбутніх загроз.

"Україна і НАТО пліч-о-пліч удосконалюватимуть систему підготовки кадрів", - написав міністр оборони України Рустем Умєров.

На його думку, створення такого центру є одним з головних досягнень другого засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

"Для нас JATEC - це розробка нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз. Я хотів би висловити глибоку вдячність усім, хто брав участь у підготовці, особливо Міжнародному секретаріату НАТО, Польщі та Німеччині", - заявив міністр.

Умєров зауважив, що Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК.

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Він набуде чинності через пів року після оприлюднення.

Ввечері четверга, 15 лютого, інформація про те, що президент підписав закон з'явилась у картці законопроекту.

Даний закон допоможе регулювати обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності в Україні. Він допоможе спростити медичне використання ліків, до складу яких входить канабіс.

Законопроектом передбачено:

розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства;

виробництво ліків буде контролюватися на всіх етапах;

вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;

кожен кущ буде мати індивідуальне кодування для того, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта;

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Група країн НАТО планує передати Україні мільйон дронів, - Столтенберг

Група країн Північноатлантичного альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що сьогодні, 15 лютого, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО. Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров проінформував союзників про ситуацію на фронті, а країни НАТО наголосили на важливості подальшої підтримки.

Також Столтенберг зазначив, що за останні кілька днів союзники, у тому числі Канада, Фінляндія та Норвегія, анонсували нові пакети військової допомоги Україні, до яких входить обладнання та запасні частини для F-16, а також засоби протиповітряної оборони.

"Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України. 20 союзників по НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Все це допоможе врятувати життя українців", - додав генсек.

Україна хоче в майбутньому купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління, - посол

Україна в майбутньому хоче купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN і вже знає де їх використовувати.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що це не нова ідея, переговори почалися ще до війни. В Україні є кілька компаній із різним досвідом у проєктуванні двигунів.

Також Боднар уточнив, що є свого роду консорціум українських компаній, який конкурує за цей двигун з іншими міжнародними та вітчизняними виробниками.

"Однак в України є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виробити техніку з тими характеристиками, які так необхідні для цього літака. Створення такого проєкту також принесе значну користь турецькій стороні. Бо мати власне виробництво, що базується на нових технологіях, - це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у конкурентоспроможності на ринках", - сказав посол.

Боднар додав, що у KAAN є повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього.

"Отже, як ми вже говорили, якщо нам вдасться домогтися успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - додав він.

Також журналіст уточнив, чи буде Україна купувати KAAN у майбутньому. Посол відповів, що Україна не тільки купить, а й користуватиметься ним.

"Ми також знаємо, де його використовувати", - підсумував він.

Закликала захопити Україну. СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій

СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. Співачка закликала захопити всю Україну.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

"Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ", - додали в СБУ.

У вересні 2023 року Повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Її запросив ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник.