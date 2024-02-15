Оставили врага без "глаз". Пограничники уничтожили "Муром-П" на Харьковском направлении
Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Оккупанты остались без "глаз": пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" уничтожили комплекс наблюдения "Муром-П" на Харьковском направлении", - пишет пресс-служба.
"Муром"
"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.
Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 14 февраля, украинские воины ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 399 090 военных.
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