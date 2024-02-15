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Ситуация в Авдеевке и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского и Умерова

Киев, Четверг 15 февраля 2024 22:28
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Ситуация в Авдеевке и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского и Умерова Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 февраля, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Доклад главкома Сырского и министра обороны Умерова. Ситуация на фронте. Авдеевка, восток в целом", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас руководство страны делает максимум, чтобы у украинских воинов было достаточно и управленческой, и технологической способности, чтобы сохранить как можно больше жизней.

Визит Сырского и Умерова на фронт

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров поехали на фронт.

Они объехали все горячие точки и доложили главе государства о ситуации.

Сырский и Умеров должны были решать имеющиеся проблемы, а именно комплектацию подразделений, укрепление, управление.

Стоит заметить, что наиболее критическая ситуация сейчас вокруг Авдеевки. В Белом доме допускают, что РФ может оккупировать город из-за нехватки артиллерийских снарядов у украинских защитников.

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Владимир Зеленский Авдеевка Рустем Умеров Война России против Украины Александр Сырский
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