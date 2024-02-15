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Норвегия весной начнет обучать украинских морпехов: что известно

Четверг 15 февраля 2024 14:49
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Норвегия весной начнет обучать украинских морпехов: что известно Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (flickr.com/ks_kommunesektorensorganisasjon)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия уже этой весной начнет обучать украинских морских пехотинцев действиям на малых катерах. Это обучение - первый шаг в работе морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороні Норвегии.

Первоначально обучение продлится около года и начнется в Нидерландах в сотрудничестве с союзными странами.

В дополнение к обучению Норвегия предоставит надувные лодки и оборудование на сумму около 60 миллионов норвежских крон.

"У Норвегии сложились хорошие отношения с украинскими морскими пехотинцами благодаря обучению в Норвегии, и теперь мы развиваем это сотрудничество дальше и создаем специальную программу обучения", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.

Осло также планирует передать Украине еще десять пусковых установок NASAMS.

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