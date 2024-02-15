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В Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие

Четверг 15 февраля 2024 16:43
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В Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие Фото: в Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 15 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.

Как рассказал Тюрин, в результате российской атаки есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов. Во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель, однако обломки привели к возгоранию частного дома.

"К сожалению, имеем трех пострадавших. Это мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения, их состояние - средней тяжести, оказывается медицинская помощь. А также женщина 1939 года рождения: она находилась в шоковом состоянии и доставлена в учреждение здравоохранения", - добавил Тюрин.

Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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