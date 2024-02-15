Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ. Что удалось узнать

Партизаны движения "Атеш" устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге. Также им параллельно удалось узнать о количестве флота в городе Кронштадт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты начали работу по сбору данных о балтийском флоте рф. В процессе работы мы собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт", - говорится в сообщении.

Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге (t.me/atesh_ua)

Что удалось выяснить?

По словам партизан, были зафиксировано около десятка кораблей разного типа, в основном корветы, противодиверсионные катеры, тральщики и две подводные лодки.

"Мы продолжаем проводить разведку и собирать данные о войсках РФ и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины", - добавили в "Атеш".

Уничтожение кораблей РФ

По данным Генштаба на 15 февраля, украинские силы обороны уничтожили уже 25 кораблей и катеров российских оккупантов. Только недавно Украина потопила два российских судна - 1 февраля был уничтожен ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ, а 14 февраля большой десаньный корабль "Цезарь Куников".

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по крейсеру "Москва" удар двумя крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа. На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке.