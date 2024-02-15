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Ситуация критическая. Авдеевку могут оккупировать из-за нехватки артснарядов у ВСУ, - Белый дом

Вашингтон, Четверг 15 февраля 2024 21:50
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Ситуация критическая. Авдеевку могут оккупировать из-за нехватки артснарядов у ВСУ, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск недостаточно артиллерийских снарядов. Конгрессу США нужно быстро одобрить новую помощь для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он рассказал, что на востоке Украины бои невероятно интенсивные. В частности, это касается ситуации вокруг Авдеевки.

"К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы", - отметил Кирби.

Чиновник напомнил, что поскольку Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.

"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", - добавил Кирби.

Бои за Авдеевку

Напомним, россияне уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. Они хотят окружить город, а затем взять его под свой контроль.

В частности, таким образом враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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