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Уничтожение корабля "Цезарь Куников". В России скрывают потери среди экипажа, - ВМС

Четверг 15 февраля 2024 22:39
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Уничтожение корабля "Цезарь Куников". В России скрывают потери среди экипажа, - ВМС Фото: российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В России скрывают потери среди экипажа большого десантного корабля "Цезарь Куников", который 14 февраля уничтожили украинские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, официально на борту утопленного корабля находились 87 членов экипажа. В настоящее время установить точное количество погибших и раненых тяжело.

Он добавил, что можно лишь подтвердить, что после атаки на корабль тела - живые или мертвые - грузили на побережье на кареты скорой помощи и везли уже в медучреждения.

Спикер отметил, что Россия пытается максимально скрыть информацию о потерях среди экипажа. Обычно она появляется в течение некоторого времени, в основном, в некрологах.

Кроме того, в России "закрывают рот даже родственникам погибших". Им запрещают в соцсетях поститься подобную информацию.

"Их мотивируют тем, чтобы мы (украинцы - ред.) не радовались", - пояснил Плетенчук.

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Напомним, сегодня утром, 14 февраля, в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

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