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Украина хочет в будущем покупать турецкие истребители пятого поколения, - посол

Четверг 15 февраля 2024 17:00
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Украина хочет в будущем покупать турецкие истребители пятого поколения, - посол Архивное фото: Украина хочет в будущем покупать турецкие истребители пятого поколения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина в будущем хочет покупать турецкие истребители пятого поколения KAAN и уже знает где их использовать.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Украина работает над двигателем для самолета

Посол сообщил, что это не новая идея, переговоры начались еще до войны. В Украине есть несколько компаний с разным опытом в проектировании двигателей.

Также Боднар уточнил, что есть своего рода консорциум украинских компаний, который конкурирует за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями.

"Однако у Украины есть опыт и хороший партнерский лейбл, и мы можем быстро произвести технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета. Создание такого проекта также принесет значительную пользу турецкой стороне. Потому что иметь собственное производство, основанное на новых технологиях, - это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и в конкурентоспособности на рынках", - сказал посол.

Украина хочет в будущем купить эти самолеты

Боднар добавил, что у KAAN есть полный потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, и это история будущего.

"Итак, как мы уже говорили, если нам удастся добиться успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы будем одними из сильнейших в регионе", - добавил он.

Также журналист уточнил, будет ли Украина покупать KAAN в будущем. Посол ответил, что Украина не только купит, но и будет пользоваться им.

"Мы также знаем, где его использовать", - подытожил он.

KAAN

Турецкий проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый госкомпанией аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.

Три возможных варианта дизайна были представлены в мае 2013 года на Международной оборонной выставке IDEF-2013 в Стамбуле. Стоимость программы может обойтись в 10 миллиардов долларов.

Турция и ее отношение к войне РФ против Украины

Турция с самого начала вторжения РФ в Украину занимает неоднозначную позицию. С одной стороны страна заявляет о своей поддержке территориальной целостности Украины, с другой - Турция решила не присоединяться к санкциям и периодически ведет официальный диалог с Кремлем.

В августе 2022 года сообщалось, что турецкое правительство поставило 50 противоминных бронеавтомобилей Kirpi для украинских военных.

Также в октябре стало известно, что турецкий частный изготовитель оружия Canik поставляет в Украину сотни крупнокалиберных пулеметов, которые можно комбинировать с бронетехникой.

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