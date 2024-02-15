Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Он вступит в силу через полгода после обнародования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Вечером четверга, 15 февраля, информация о том, что президент подписал закон, появилась в карточке законопроекта.

Данный закон поможет регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности в Украине. Он поможет упростить медицинское использование лекарств, в состав которых входит каннабис.

Законопроектом предусмотрено:

распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством;

производство лекарства будет контролироваться на всех этапах;

выращивать каннабис смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции;

каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку для того, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Что предшествовало

В конце декабря депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса.

Да, разблокировать его подписание парламент сможет только где-то в середине января следующего года. Затем нужно будет ждать подписи президента. Учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, таким образом он заработает не раньше июля 2024 года.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Совета поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. В общей сложности "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Теперь после принятия необходимо пол года, чтобы закон заработал. Да, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон начал действовать.

Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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