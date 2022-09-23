Воздушные силы за сутки уничтожили семь БПЛА, включая иранские Shahed
За минувшие сутки украинские войска уничтожили семь беспилотников оккупантов. Четыре из них - беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.
"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки украинская авиация совершила до 10 групповых авиаударов по разным направлениям. Вследствие чего уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели.
Также ВСУ поразили до десяти позиций ПВО противника.
Напомним, ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих.
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