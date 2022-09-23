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Лукашенко ответил, собирается ли объявлять мобилизацию в Беларуси

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Минск, Пятница 23 сентября 2022 11:45
Лукашенко ответил, собирается ли объявлять мобилизацию в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ответил, планирует ли объявлять мобилизацию в стране. Он заявил, что этого не произойдет.

Об этом сообщает со ссылкой на белорусское пропагандистское издание "Белта".

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перебросить этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им за это ничего не будет. Им нужно создать ситуацию. что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это ложь", - заявил Лукашенко.

Что раньше говорил Лукашенко

Напомним, недавно лидер белорусского режима утверждал, что видит "угрозу со стороны Украины", из-за чего поручил начать подготовку к обороне по нормам военного времени.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать", - говорил. Лукашенко.

Вместе с тем Беларусь не прекращает военные учения на границе с Украиной. Впрочем, как считают украинские аналитики, если Лукашенко и решится напасть на Украину, ему придется вести военную операцию самостоятельно , потому что российская армия не сможет ему помочь.

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