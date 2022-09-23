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ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро

Новина українською →
Донбасс, Пятница 23 сентября 2022 08:49
ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро Фото: обновлена карта войны в Украине на 23 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники продолжают свои контрнаступательные операции на востоке нашей страны, где продолжаются тяжелые бои. ВСУ смогли прорвать оборону врага на пути к Лиману на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт аналитиков, ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль границы Харьковско-Луганской области. Также отразили наступление россиян на Купянск.

ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро

Вероятно, что нашим защитникам удалось сломать российскую оборону вдоль линии, которая проходит между Дворичной (15 км к северо-востоку от Купянска), чтобы обойти Купянск с севера и пересечь реку Оскол, что ставит под угрозу все позиции оккупантов на этой площади.

Продолжаются бои за Лиман. Аналитики допускают, что украинским подразделениям удалось прорваться в Редкодубе и Карповке, что в 20 км от Лимана, а также преуспеть и в направлении Коровьего Яра (22 км к северо-западу от Лимана) и Дробышева (к западу от Лимана). В свою очередь противник обстреливает мирные города и села, чтобы "попасть" в позиции ВСУ на недавно освобожденных территориях.

Донецкая область

Россияне не оставляют попыток захватить весь Донбасс, поэтому продолжают вести обстрелы вдоль линии фронта в Донецкой области. При этом за минувшие сутки ВСУ удалось отразить атаки РФ к югу от Бахмута - в Зайцево и Одрадовке, но противник не перестает пытаться прорваться на этом направлении.

ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро

Как отмечают в ISW, не исключено, что ВСУ могли покинуть восточный пригород Бахмута после подрыва ими моста через реку Бахмутка.

Тем временем российские войска совершили штурм Новомихайловки, примерно в 25 км юго-западнее Донецка и продолжают атаковать под Авдеевкой и обстреливать западные границы Донецкой области и востоке Запорожской.

Юг

Украинское командование продолжает сохранять оперативную тишину по ходу операций на Херсонском направлении. Впрочем, ВСУ на юге и дальше уничтожает скопления сил и техники россиян и бьет по военным базам противника, также наши бойцы держат под контролем основные переправы через реки.

ВСУ прорвали российскую оборону на пути к Лиману: карты боев на утро

Только за последнее время украинские бойцы нанесли удары по скоплению технике и сил врага в районе Новой Каховки, Берислава, вдоль реки Днепр и в пределах 50 км к востоку от Херсона. Это свидетельствует о том, что продолжение ударов ВСУ создает постоянное давление на позиции РФ в Херсонской области и требует усиления оборонных мер.

Напомним, утренний Генштаб также подтверждает, что украинские силы отразили вражеские атаки неподалеку от Купянска и Авдеевки.

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