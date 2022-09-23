Назначен новый посол Украины в Германии

Киев назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе. Что известно об Алексее Макееве: получил диплом института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко;

начиная с 1996 года начал работу в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины;

работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии;

уже в 2014 году Макеев был назначен политическим директором Департамента политики и коммуникаций;

в мае 2020 года глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Макеева на должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики.