Назначен новый посол Украины в Германии
Фото:Фото: Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)
Киев назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.
Что известно об Алексее Макееве:
- получил диплом института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко;
- начиная с 1996 года начал работу в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины;
- работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии;
- уже в 2014 году Макеев был назначен политическим директором Департамента политики и коммуникаций;
- в мае 2020 года глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Макеева на должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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