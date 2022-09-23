Еще семь боевиков "ДНР" проведут 15 лет за решеткой за участие в войне против Украины
Еще семь пленных боевиков так называемой "ДНР" получили 15 лет тюрьмы. Они добровольно согласились воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, после начала полномасштабной войны семь мужчин присоединились к так называемому "4 отдельному мотопехотному батальону 119 полка народной милиции ДНР".
"Боевикам" выдали военное снаряжение и оружие, а затем отправили в Белгородскую область России на тренировки. Оттуда российское командование направило "вояк" в Сумскую область.
Установлено, что все они:
- участвовали в боевых действиях против украинских военных;
- работали на обустройстве боевых позиций врага;
- дежурили на блокпостах, осуществляя проверку лиц и транспортных средств.
Оккупанты попали в плен весной во время освобождения Сумской области. Против задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины. Суд назначил им 15 лет за решеткой.
Фото: семь боевиков "ДНР" получили по 15 лет тюрьмы (https://t.me/SBUkr/5175)
Напомним, ранее СБУ идентифицировала более 1500 силовиков и предателей, причастных к организации "референдума" на оккупированной части Запорожской области.
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