Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России
Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.
По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - заявили в министерстве.
В последнее время ВСУ в Украине сбили иранский ударный дрон "Mohajer-6". Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.
Ранее украинские военные сбивали беспилотники-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. БПЛА "Shahed-136", перекрашенные и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулеби отреагировать на помощь России со стороны Ирана.
Ранее РБК-Украинаписала о том, что наши воины в первый раз сбили иранский беспилотник еще 13 сентября. Тогда же враждебную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области.
Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников , чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.
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