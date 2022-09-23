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Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на завтра

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 14:34
Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: часть Украины зальет дождями (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 24 сентября, часть Украины зальет дождями. При этом ночью прогнозируются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве центральных областей, днем на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный (в восточной части - юго-западный), 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2 +7 градусов, а на побережье морей до +10. При этом в западных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0- 3 градуса.

Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +15 градусов, а на юге и юго-востоке страны до +17. На высокогорье Карпат температура составит +2 +7 градусов.

Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +2 +7 градусов, а днем +10 +15. При этом в Киеве ночью +4 +6, а днем +12 +14.

Напомним, что сегодня погода в Украине на большинстве территорий будет дождливой и туманной, а местами с заморозками.

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