ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов: в полиции показали последствия

Новина українською →
Сумы, Пятница 23 сентября 2022 14:59
Оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов: в полиции показали последствия Фото: оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по населенным пунктам 95 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Фото: последствия вчерашнего обстрела Сумской области (t.me/UA_National_Police)

"В результате обстрела повреждены 3 производственных помещения предприятия, 11 частных домовладений, дом культуры, школа, детский сад, 8 автомобилей и линии электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов", - рассказали в полиции.

Также в результате обстрела произошло возгорание складского помещения с зерном.

Напомним, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие