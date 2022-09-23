Оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов: в полиции показали последствия

За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по населенным пунктам 95 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Также в результате обстрела произошло возгорание складского помещения с зерном.

"В результате обстрела повреждены 3 производственных помещения предприятия, 11 частных домовладений, дом культуры, школа, детский сад, 8 автомобилей и линии электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов", - рассказали в полиции.

Напомним, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.