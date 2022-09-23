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Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды: что еще на очереди (список)

Новина українською →
Берлин, Пятница 23 сентября 2022 11:25
Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды: что еще на очереди (список) Фото: Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Германии.

Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:

  • четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом
  • две РСЗО MARS II с боезапасом
  • 50 бронемашин Dingo
  • "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание)

Вместе с тем Украина также может получить от Германии:

  • запчасти для крупнокалиберного пулемета М2
  • 167 000 патронов к огнестрельному оружию
  • 12 цистерн-тягачей М1070 "Ошкош"
  • 12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех
  • полевой госпиталь
  • 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами
  • 1592 снаряда 155 мм
  • 255 снарядов "Vulcano" 155 мм
  • 60 200 патронов калибра 40 мм
  • 6 погрузчиков
  • 40 расширений частотного диапазона для антидронов
  • 12 бронированных эвакуационных машин
  • 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин
  • 10 (+10 als Option) автономных надводных судов
  • 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
  • 2 трактора и 4 прицепа
  • 43 дроны-разведчики
  • 10 бронированных автомобилей
  • 1 мобильный дезактивационный комплекс
  • ЗРК IRIS-T SLM
  • 100 000 аптечек
  • 5. 032 переносных противотанковых средств
  • 200 грузовиков
  • 24 системы борьбы с дронами
  • 16 танков-мостоукладчиков Biber,

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал Берлин предоставить ВСУ современные немецкие танки, поскольку речь идет о вопросах выживания.

Как пишет издание Politico, Германия не решается поставить M-1 Abrams и Leopard частично из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

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