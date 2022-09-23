Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды: что еще на очереди (список)

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Германии.

Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:

четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом

с боекомплектом две РСЗО MARS II с боезапасом

50 бронемашин Dingo

"зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание)

Вместе с тем Украина также может получить от Германии: