Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды: что еще на очереди (список)
Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Германии.
Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).
Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:
- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом
- две РСЗО MARS II с боезапасом
- 50 бронемашин Dingo
- "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание)
Вместе с тем Украина также может получить от Германии:
- запчасти для крупнокалиберного пулемета М2
- 167 000 патронов к огнестрельному оружию
- 12 цистерн-тягачей М1070 "Ошкош"
- 12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех
- полевой госпиталь
- 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами
- 1592 снаряда 155 мм
- 255 снарядов "Vulcano" 155 мм
- 60 200 патронов калибра 40 мм
- 6 погрузчиков
- 40 расширений частотного диапазона для антидронов
- 12 бронированных эвакуационных машин
- 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин
- 10 (+10 als Option) автономных надводных судов
- 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
- 2 трактора и 4 прицепа
- 43 дроны-разведчики
- 10 бронированных автомобилей
- 1 мобильный дезактивационный комплекс
- ЗРК IRIS-T SLM
- 100 000 аптечек
- 5. 032 переносных противотанковых средств
- 200 грузовиков
- 24 системы борьбы с дронами
- 16 танков-мостоукладчиков Biber,
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал Берлин предоставить ВСУ современные немецкие танки, поскольку речь идет о вопросах выживания.
Как пишет издание Politico, Германия не решается поставить M-1 Abrams и Leopard частично из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .