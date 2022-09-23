СБУ установила более 4000 причастных к проведению "референдумов"

Правоохранители установили более 4000 человек, которых Россия планирует привлечь в псевдореферендумы в оккупированных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В результате многоэтапных оперативных действий Служба безопасности совместно с Офисом генерального прокурора установили личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, удалось идентифицировать более 4000 предателей и коллаборационистов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

К ним причастны российские силовики, местные коллаборанты из "территориальных избирательных комиссий", Росгвардия и военная полиция ВС РФ.

"Служба безопасности собрала учредительные данные всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия", - добавили в СБУ.

Расследование проводят по факту преступлений, предусмотренных: