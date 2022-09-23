ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута
Фото: ВСУ уволили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута (Getty Images)
Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцковка. Также вернули контроль над позициями возле Бахмута.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.
Освобождение Яцковки
Напомним, РБК-Украина показывало фотографии из освобожденного Изюма. После ужасов оккупации, город понемногу возвращается к нормальной жизни.
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