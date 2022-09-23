ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута

По словам Громова, наши воины установили полный контроль над селом Яцковка, расположенного через реку Оскол от Харьковской области.

"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Фото: село Яцковка, Донецкая область (Google map)

Восстановление позиций возле Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить наших воинов.

Как отметил Громов, оккупанты планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ держат оборону. В то же время нашим героям удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.