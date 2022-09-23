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ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 14:12
ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута Фото: ВСУ уволили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцковка. Также вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Освобождение Яцковки

Напомним, РБК-Украина показывало фотографии из освобожденного Изюма. После ужасов оккупации, город понемногу возвращается к нормальной жизни.

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