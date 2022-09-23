Воздушные силы сбили еще один образец иранского беспилотника (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25.

Ранее россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Также сообщалось, что Иран передал России первую партию дронов для использования в Украине.

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