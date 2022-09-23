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Оккупанты начали продавать свою технику. В Николаев прибыл первый "Тигр", - Ким

Новина українською →
Николаев, Пятница 23 сентября 2022 12:09
Оккупанты начали продавать свою технику. В Николаев прибыл первый "Тигр", - Ким Фото: оккупанты продали Украине свой бронеавтомобиль "Тигр" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские военные начали продавать свою технику. Первый бронеавтомобиль "Тигр", купленный у оккупанта, прибыл в Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

"У нас пополнение в результате спецоперации. У нас появился ещё один “Тигр”, “Тигр” у нас уже третий, но первый по такой процедуре – помните, мы писали о том, что мы покупаем технику, ну вот этот “Тигр”, который приехал уже не отжатый, а купленный", - рассказал Ким.

Он отметил, что российская техника не в лучшем состоянии, но власти готовы привести ее в порядок и отправить в бой.

"Гораздо легче не на похоронные русским покупать “Ладу”, можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую “Ладу”, - добавил глава Николаевской ОВА.

Также губернатор показал новые дроны, которые приехали в Николаев и скоро будут отправлены на боевые позиции.

Напомним, ранее мы писали, что за уничтоженную российскую военную технику в Николаеве один местный олигарх готов платить по 1000 долларов.

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