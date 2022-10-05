Атака "Шахидов". Что известно об иранских дронах, которыми РФ бомбит Украину

Чтобы достичь хоть какого-либо преимущества в войне против Украины, Россия обратилась за помощью к Ирану по поводу приобретения боевых беспилотников, которые сегодня враг ежедневно использует все активнее.

О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины - в материале РБК-Украина .

Россия нашла союзника в лице Ирана

О том, что Россия обратилась за помощью к Ирану, стало известно в июле. Тогда же советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Кремль обратился к Тегерану с просьбой предоставить ему сотню дронов-камикадзе.

Через некоторое время стало известно и о том, что представители России дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА. Согласно обнародованным спутниковым снимкам, 8 июня и 15 июля Тегеран демонстрировал российским чиновникам ударные дроны на аэродроме Кашан.

Иран еще тогда отверг обвинения американского представителя и заверил, что "выступает" против дальнейшей эскалации боевых действий.

Однако, как сообщил один из представителей США, уже в августе российские военные начали тренироваться на иранских ударных беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129. Согласно информации СМИ, все же Россия заказала у Ирана тысячи единиц разведывательно-ударных беспилотников.

Первое "приземление"

В первый раз иранский дрон-камикадзе наши воины сбили 13 сентября. Цель была "приземлена" вблизи Купянска Харьковской области.

Характеристики Shahed-136

Дрон-камикадзе данного типа представляет собой бесхвостку с рудиментарным фюзеляжем и главным обтекателем, а крылья оборудованы элевонами. Среди других характеристики:

размах крыльев - 2,5 метра;

длина корпуса - около 2 метров;

может нести 4 или 8 ракет;

оборудованы устройством "самоликвидации". После отстрела всего боезапаса, дроны способны самостоятельно поразить цель.

"Заявленное расстояние применения этого БПЛА составляет 2500 км, по данным иранских рекламных роликов. Но специалисты говорят, что он вряд ли может преодолеть такое расстояние. Ряд факторов указывают на то, что он может пролететь 1000 километров, но не более", - заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже в Украине выяснилось, что на них установлены двигатели размером с мотор на старых мотоциклах "Ява". Как правило, дроны действуют парами - один ниже, второй выше. Если первый сбивают, то на цель заходит второй", - писало РБК. -Украина.

Вероятно, Россия приобрела эти дроны, чтобы противодействовать ракетным системам залпового огня HIMARS, которые помогают нашим воинам уничтожать с расстояния нескольких десятков километров инфраструктуру, логистику, скопление живой силы и техники россиян.

В конце концов, украинская сторона опровергает выдумки Кремля о якобы уничтожении РСЗО.

ВСУ разрабатывают систему противодействия дронам

После сбития дронов специалисты сразу начали изучать их образцы, чтобы разработать надежную систему противодействия беспилотникам. По словам руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, наши воины адаптируются к новому оружию России. В частности, есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и с помощью стрелкового оружия.

Также Гуменюк объяснила, как распознать БПЛА. По ее словам "характерным признаком дронов является полет на низкой высоте. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы". В то же время из-за полета на низкой высоте ПВО сложнее их выявить.

"Дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей", - добавила Гуменюк.

Чтобы максимально эффективно использовать дроны, россияне выпускают их группами.

"Это специфическое оружие, которое именно так в групповых применениях ими (россиянами - ред.) считается более эффективным. То есть даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", - объясняет руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг".

Не технологический прорыв для России

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Саши Бейкер, применение Россией иранских беспилотников испытало "многочисленные провалы" на поле боя.

"Я думаю, что идея о том, что они являются каким-то технологическим скачком вперед... честно говоря, мы просто не находим подтверждения этому", - отметила Бейкер.

Удары по Одессе

23 сентября Россия прибегла к очередным террористическим ударам по Одессе. Согласно данным Оперативного командования "Юг", дроны атаковали город с моря. Два беспилотника попали по административному зданию в припортовой зоне, что спровоцировало пожар. В результате удара погиб гражданский.

Уже через несколько дней, враг снова использовал дроны-камикадзе против города. Тогда же БПЛА нанесли сразу три удара по центру города. Нашим ПВО удалось "приземлить" один из дронов. К счастью, жертв среди населения не было.

Удары по Николаеву

29 сентября, когда в Николаеве и в Одессе была объявлена воздушная тревога, около 23:05 раздались громкие взрывы. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, города были атакованы дронами-камикадзе.

"Силами ПВО над морем сбиты в непосредственной близости к Одессе 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - рассказал чиновник.

В Николаеве враг попал в объекты инфраструктуры. На место попадания выехали спасатели и экстренные службы.

Удары по Белой Церкви

Взрывы в Белой Церкви раздались ночью, 5 октября. Предварительно было известно о попадании в объект инфраструктуры и одном пострадавшем. Уже в 4 утра россияне снова ударили по городу.

Позже глава Киевской ОВ Алексей Кулеба подтвердил информацию об одном пострадавшем.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, нашим воинам все же удалось сбить часть дронов.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

Иран отрицает свою причастность

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках Ираном беспилотников в Россию для использования в украинском конфликте необоснованными и не подтверждает их", - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По словам Канаани, Иран якобы выступает за "четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне".

Реакция Украины

Еще в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе.

Помощь Кремлю, является ничем иным как шагами Тегерана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни наших граждан, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Еще тогда Тегеран отверг обвинения Украины и заявил о "влиянии третьих стран".