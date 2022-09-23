Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136

Сегодня, 23 сентября 2022 года, российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента есть погибший и разрушения.

РБК-Украина собрало все, что известно о дронах Shahed-136 и чем они опасны.

Атака по Одессе

По данным Оперативного командования "Юг", дроны летели с моря. Два беспилотника ударили по административному зданию в припортовой зоне, спасатели тушат пожар. Еще один удалось сбить силами противовоздушной обороны.

На данный момент известно, что в результате атаки погиб мирный житель. Местные СМИ публикуют видео последствий удара по порту, а также пролета дронов.

Зеленский уже реагирует

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

"Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины. Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", - отметил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Как давно Россия использует дроны Shahed

Еще летом западные СМИ писали о том, что из-за нехватки беспилотных аппаратов Россия обратилась за помощью к Ирану. На сегодня известно о заказе около 1 000 единиц разных модификаций Shahed, в том числе разведывательных. Сколько российская сторона получила барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе), неизвестно.

В конце августа The Washington Post писало о начале поставок дронов серии Mohajer и Shahed в Москву. В общей сложности планируется закупка нескольких сотен единиц. Официально информацию подтвредили и в Белом доме, заявив, что в течение нескольких дней на аэродроме в Иране погрузили БПЛА на российские транспортные самолеты.

Приблизительно в это же время появлялись первые сообщения о применении иранских беспилотников на войне в Украине. В сентябре украинские силы сбили первый дрон-камикадзе Shahed-136 в районе Купянска (Харьковская область). Причем на обломках сразу заметили, что россияне маркируют его как "Герань-2".

После этого сообщения о сбитых "Шахидах" появлялись все чаще. На днях сразу несколько беспилотных аппаратов сбили в Николаевской области, также обломки нашли в Днепропетровской.

Характеристики Shahed-136

Дрон-камикадзе данного типа представляет собой бесхвостку с рудиментарным фюзеляжем и головным обтекателем. На крыле расположены элевоны и характерные законцовки-кили. Силовая установка включает хвостовой электромотор с воздушным винтом. Размах крыльев составляет 2,5 метра, длина корпуса - около 2 метров, заявленная дальность полета - якобы не менее 2 000 км.

Shahed-136 наводится на цель по координатам с использованием спутниковой и инерциальной навигации. Иранские СМИ также сообщали о возможности наведения с помощью оптических средств. Установка для запуска выполнена в виде контейнера, одновременно в ней может находиться пять беспилотников. Самоходная установка замаскирована под грузовик.

Кроме того, эти дроны способны вылетать "роем" и наводиться на разные цели. Shahed-136 может нести 4 или 8 ракет и оснащен устройством самоликвидации. То есть после отстрела боевого запаса сам поражает цель.

Уже в Украине выяснилось, что на них установлены двигатели размером с мотор на старых мотоциклах "Ява". Как правило, дроны действуют парами - один ниже, второй выше. Если первый сбивают, то на цель заходит второй.

На сегодня российские войска используют эти БПЛА на всем южном направлении. Распознать их можно по звуку - двигатель работает, как на мопеде или бензопиле.

Насколько они опасны

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, беспилотники Shahed несут на себе достаточно много вооружения - втрое больше, чем у "Байрактара", который массово используют в отражении российской агрессии.

"Будем надеяться, что он не слишком хорошо сделан, а наши зенитчики будут сбивать их, как и все остальные БПЛА врага", - добавил он.

Отметим, это заявление было сделано до первых зафиксированных фактов применения Shahed-136. Позже британская разведка сообщила, что Россия использует их для тактических ударов, а не по стратегическим в украинском тылу. Как выяснилось, это достаточно сложная воздушная цель, а для того, чтобы их успешно сбивать, нужны дополнительные системы противовоздушной обороны.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии ВСУ полковника Родиона Кулагина писало, что иранские дроны активно применяются для уничтожения военной техники. Shahed-136 или "Герань-2" охотятся на бронетанковые машины и артиллерии. Только в районе дислокации его бригады противник уничтожил с их помощью несколько самоходных гаубиц и два БТР.

"В других районах россияне имеют подавляющую артиллерийскую огневую мощь. А здесь у них уже нет этого преимущества в артиллерии, и поэтому начали прибегать к этим беспилотникам", - отметил Кулагин и добавил, что Shahed летают на низкой высоте, из-за чего имеющиеся системы ПВО не могут их обнаружить.

Убийцы HIMARS?

Не сложно проследить, что Россия закупила иранские беспилотники на фоне тяжелейших потерь в результате ударов украинских ракетных систем залпового огня HIMARS, которые с расстояния в несколько десятков километров уничтожает ее инфраструктуру, логистику и скопления живой силы и техники.

СМИ называют Shahed-136 "убийцами HIMARS". И утверждают, что российская армия получила возможность охотиться также на самоходные установки, такие как Caesar, Dana M777 и любое другое вооружение Запада. Что касается именно систем HIMARS, то на сегодня нет подтверждений успешных ударов. Более того, украинская сторона опровергает все сообщения России о якобы уничтожении таких ракетных систем.

В комментарии WSJ основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Red Six Solutions Скотт Крино рассказал, что Shahed-136 может стать для России мощным подспорьем в борьбе с дальнобойными HIMARS. Однако военный специалист Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс уверен, что Вооруженные силы Украины смогут быстро найти противодействие.

"Иранские беспилотники роскошно выглядят в Йемене, Сирии и в секторе Газа, но теперь их стали сбивать все чаще. Украина представляет собой серьезную среду противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с которой Иран еще не сталкивался. Использование дронов Shahed-136 имеет лишь первоначальный шоковый эффект, который довольно скоро пройдет", - добавил он.