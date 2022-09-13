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ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом, - СтратКом

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Харківська область, Вівторок 13 вересня 2022 10:24
ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом, - СтратКом Фото: ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом (t.me/AFUStratCom)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ з великою ймовірністю збили перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтатКому ЗСУ.

"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Фото: ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом (t.me/AFUStratCom)

Історія з іранськими БПЛА для росіян

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у веденні війни проти України.

Після чого в Ірані відкинули звинувачення Білого дому, Там сказали, що нібито виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Втім, згодом стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони (у Вашингтоні надали супутникові знімки у підтвердження). Також повідомлялося, що росіяни почали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed -191 і Shahed-129.

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