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Иранские дроны-камикадзе: Гуменюк объяснила, как их распознать

Новина українською →
Киев, Среда 28 сентября 2022 15:02
Иранские дроны-камикадзе: Гуменюк объяснила, как их распознать Фото: стало известно, как распознать иранские дроны (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, обладают характерным и громким звуком. Их обычно используют для ударов по объектам инфраструктуры, а не по скоплению людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга.

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, именно поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы", - объясняет Гуменюк.

Она предупредила, если люди слышат характерный звук, необходимо перейти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны-камикадзе.

"Дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей", - также обратила внимание Гуменюк.

По ее словам, в подсчете всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10 сентября было зафиксировано использование россиянами 30 таких дронов.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", - подытожила Гуменюк.

Напомним, недавно оккупанты снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, однако силы ПВО отразили все атаки захватчиков.

Добавим, что стало известно, что ВСУ получают от США израильские средства борьбы с иранскими дронами.

РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 (Россия их маркирует как "Герань-2") и чем они опасны.

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