Не стали технологическим прорывом: в Пентагоне прокомментировали иранские беспилотники

Соединенные Штаты Америки видели доказательства того, что Россия использует против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако БПЛА не предоставили врагу преимущества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Саши Бейкер, применение Россией иранских беспилотников испытало "многочисленные провалы" на поле боя.

"Мы уже видели доказательства того, что БПЛА, переброшенные из Ирана, уже испытали многочисленные провалы на поле боя в Украине", - заявила Бейкер.

Как отметила Бейкер, БПЛА не стали большим технологическим прорывом для России.

"Я думаю, что идея о том, что они являются каким-то технологическим скачком вперед... честно говоря, мы просто не находим подтверждения этому", - отметила Бейкер.