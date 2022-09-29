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В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Четверг 29 сентября 2022 23:19
В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одессе и Николаеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. В городах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Одессе слышали звуки около 23:05 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация о громком взрыве в Николаеве. В городе также объявлена воздушная тревога.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, в Днепре 29 сентября во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Городской голова Борис Филатов подтвердил обстрелы города.

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