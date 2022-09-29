В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы
В Одессе и Николаеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. В городах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Одессе слышали звуки около 23:05 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация о громком взрыве в Николаеве. В городе также объявлена воздушная тревога.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, в Днепре 29 сентября во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Городской голова Борис Филатов подтвердил обстрелы города.
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