Иран отверг обвинения Украины о поддержке РФ и заявил о "влиянии третьих стран"
Иран отверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе. Тегеран заявил о "влиянии третьих стран".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.
"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны", - сказал он.
При этом в Иране заверили, что якобы придерживаться нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".
"Канани посоветовал правительству этой страны (Украины, - ред.) избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", - говорится в сообщение.
Напомним, что Украина выгнала иранского посла из-за военной поддержки РФ и поставок дронов российской армии.
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