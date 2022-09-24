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Иран отверг обвинения Украины о поддержке РФ и заявил о "влиянии третьих стран"

Новина українською →
Тегеран, Суббота 24 сентября 2022 14:32
Иран отверг обвинения Украины о поддержке РФ и заявил о "влиянии третьих стран" Фото: Иран ответил на обвинения Украины о военной помощи РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран отверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе. Тегеран заявил о "влиянии третьих стран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны", - сказал он.

При этом в Иране заверили, что якобы придерживаться нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

"Канани посоветовал правительству этой страны (Украины, - ред.) избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", - говорится в сообщение.

Напомним, что Украина выгнала иранского посла из-за военной поддержки РФ и поставок дронов российской армии.

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