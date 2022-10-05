Атака Белой Церкви дронами-камикадзе: оккупанты нанесли 6 ударов, есть пострадавший

Оккупанты ночью ударили по Белой Церкви дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было зафиксировано 6 попаданий и взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.