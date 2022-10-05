Атака Белой Церкви дронами-камикадзе: оккупанты нанесли 6 ударов, есть пострадавший
Оккупанты ночью ударили по Белой Церкви дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было зафиксировано 6 попаданий и взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
"Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - рассказал он.
По его словам, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
"На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается. Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - добавил он.
Как сообщалось, российские оккупанты ночью 5 октября ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области.
Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента погиб один человек.
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