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Атака Белой Церкви дронами-камикадзе: оккупанты нанесли 6 ударов, есть пострадавший

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Киев, Среда 05 октября 2022 08:39
Атака Белой Церкви дронами-камикадзе: оккупанты нанесли 6 ударов, есть пострадавший Фото: оккупанты нанесли 6 ударов по Белой Церкви дронами-камикадзе (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ночью ударили по Белой Церкви дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было зафиксировано 6 попаданий и взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - рассказал он.

По его словам, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

"На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается. Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 5 октября ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области.

Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента погиб один человек.

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