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Зеленский поручил Кулебе отреагировать на помощь России со стороны Ирана

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 18:36
Зеленский поручил Кулебе отреагировать на помощь России со стороны Ирана Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Данные разведки и различных СМИ по оказанию помощи Ирану России вооружением подтвердились. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщений в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", - пишет Никифоров.

По словам пресс-секретаря президента, помощь Ирану России вооружением является шагами Тегерана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни наших граждан.

"Напомню, публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", - отметил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины впервые сбили иранский беспилотник еще 13 сентября. Тогда же вражескую цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области.

Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

По словам командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковника Родиона Кулагина, оккупанты начали активно использовать беспилотники Ирана, чтобы пробовать уничтожить украинскую технику.

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