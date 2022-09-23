Зеленский поручил Кулебе отреагировать на помощь России со стороны Ирана

Данные разведки и различных СМИ по оказанию помощи Ирану России вооружением подтвердились. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.