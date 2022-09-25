Центр Одессы атаковали дроны-камикадзе: что известно
В воскресенье рано утром, 25 сентября, Одессу атаковали дроны-камикадзе. Они нанесли три удара по центру города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.
"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили один дрон.
Жертв среди населения в результате атаки нет.
Напомним, 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.
Ранее РБК-Украина рассказывало, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.
Кроме того, ВСУ дали советы, что делать в случае атаки дронов-камикадзе.
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