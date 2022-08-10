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Росія збирається купити ударні БПЛА у Ірану, - СNN

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Росія, Середа 10 серпня 2022 15:39
Росія збирається купити ударні БПЛА у Ірану, - СNN Фото: Кремль збирається купити БПЛА Shahed-191 та Shahed-129 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни розпочали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed-191 та Shahed-129 в останні кілька тижнів, що свідчить про те, що Росія збирається купити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану до Росії", - повідомив CNN представник США.

За його словами, розвіддані про навчання нещодавно були розсекречені.

CNN звернувся за коментарями до посольства Росії у Вашингтоні. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив минулого місяця, що Росія не має коментарів з цього приводу, коли журналісти запитали про безпілотники.

Тим часом, як пише видання, Україна просила США надати потужніші збройні безпілотники, такі як MQ-1C Grey Eagle ("Сірий орел"), але США відмовлялися надавати їх, побоюючись, що Росія може вважати це надмірною ескалацією.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши у тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Після чого голова МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном та заявив, що Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України.

В середині липня стало відомо, що російські чиновники відвідували аеродром у центрі Ірану принаймні двічі. З метою оглянути безпілотні літальні апарати, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

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